Bijna 5 miljoen cash gevonden bij witwasonderzoek Purmerend

Op 23 september viel een arrestatieteam een huis in Purmerend binnen. Tijdens de doorzoeking stuitten de rechercheurs op zeven tassen, die waren volgepropt met bundels bankbiljetten met een totale waarde van 4,8 miljoen euro. Verspreid door de woning vonden ze nog eens 60.000 euro aan contanten. Het geld is in beslag genomen.

Bij woningdoorzoekingen in Amsterdam werden kleding, schoenen en een Rolex in beslag genomen. Dat gebeurde ook met vijf personenauto’s. Eén daarvan was voorzien van een professioneel aangebrachte verborgen ruimte. De actie maakte deel uit van een onderzoek naar geldstromen in de grootschalige en internationale cocaïnehandel.

Onlangs leidde ditzelfde onderzoek tot twee andere doorzoekingen in Amsterdam en Amstelveen, waar de politie in beide woningen een hennepkwekerij aantrof. In het Amsterdamse huis waren op dat moment negen mensen bezig met het knippen van henneptoppen. Zij zijn aangehouden.