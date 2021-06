Vrouw wil op hond schieten maar raakt eigen zoontje van vijf in buik

Het incident speelde zich af in een woonwijk in Houston. De 24-jarige Angelia Mia Vargas was daar aan het fietsen met haar zoontje en haar vriend toen een hond de straat op liep, in de buurt van Vargas.

Die hond, genaamd Bruno, was net het huis van zijn baasje uitgerend. Op videobeelden is te zien dat de hond binnen een paar seconden nadat hij buiten is gekomen onder vuur wordt genomen door Vargas. De vrouw raakt met de kogels echter de loslopende hond niet, maar haar eigen zoon. Eén van de drie kogels die ze afvuurt komt in de buik van haar zoontje terecht.

De jongen is meegenomen naar het ziekenhuis, maar maakt het volgens de politie goed. Angelia Mia Vargas is volgens ABC13 gearresteerd en wordt beschuldigd van dodelijk gedrag met een vuurwapen.