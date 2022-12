Man gedood door zwerm bijen waartegen hij praatte omdat het familie zou zijn

Nkosentsha Njimbana (58) overleed op 4 november op zijn eigen terrein, nabij Qonce, Zuid-Afrika. Voordat hij werd aangevallen door de bijen probeerde hij middels een ceremonie in contact te komen met zijn familie die zouden zijn gereïncarneerd in de vorm van een zwerm bijen. De insecten zouden een boodschap voor hem hebben. De diertjes hadden een week eerder op zijn terrein hun intrek genomen. Dit zag de man als een signaal dat zijn voorouders in contact wilden komen met hem.

In sommige Afrikaanse culturen gelooft men dat familieleden reïncarneren in de vorm van een bij of watervaraan. Met behulp van traditionele ceremonies proberen Afrikanen dan om in contact te komen met hun voorouders.

De familie is emotioneel zwaar aangeslagen. ,,We snappen niet waarom de bijen boos op hem waren en hem aanvielen, nadat hij ze op zijn terrein welkom had geheten. Hij deed ze nooit een vlieg kwaad”, zei Mandla, de broer van het slachtoffer.

De lokale overheid roept huiseigenaren op om bijen op het terrein door een professional te laten verwijderen.

De politie doet onderzoek naar het lichaam.