Maar grondwet verbiedt Bukele tweede termijn ’Sterke man’ El Salvador wil door als president

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

De Salvadoraanse president Nayib Bukele maakt bekend dat hij zich herverkiesbaar stelt alhoewel dat in strijd is met de grondwet. Ⓒ AFP

MEXICO CITY - President Nayib Bukele van El Salvador heeft zich kandidaat gesteld voor een tweede vijfjarige termijn hoewel in de grondwet staat dat hij zich niet herkiesbaar mag stellen. Zijn criticasters verwijten hem een autoritaire regeerstijl maar Bukele ontkent dit: „Ik ben geen dictator.” Volgend jaar, in 2024, zijn in het Midden-Amerikaanse land presidentsverkiezingen.