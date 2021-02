Patriot Party van oud-president Trump nu al in trek

Trump vroeg de afgelopen weken verschillende keren aan zijn adviseurs en kennissen wat zij ervan zouden vinden als hij een eigen partij op zou starten. De ’Patriot Party’, zou het moeten heten, de partij van de patriotten.

Volgens de laatste berichten zou Trump het plan voor nu even in de ijskast hebben gezet. Maar zijn trouwe supporters hoeven niet meer warm gemaakt te worden. Zij zijn er nu al klaar voor.

Op Facebook wordt de een na de andere groep opgericht met ’Patriot Party’ of een variant daarop in de naam. Sommigen groeien snel, met duizenden leden per dag. Dat blijkt uit onderzoek van de Tech Transparency Project, een onafhankelijke waakhond. Volgens het onderzoek zijn er nu 51 groepen en 85 pagina’s gewijd aan de Patriot Party, met tienduizenden volgers.

Verkiezingen

In de groepen wordt ook gesproken over complottheorieën. De laatste presidentsverkiezingen, die volgens Trump oneerlijk verliepen door grootschalige fraude, is ook een geliefd onderwerp. Trump presenteerde nooit overtuigend bewijs voor fraude.

Facebook wilde niet reageren op de snelle groei van deze groepen. Na de bestorming van het Capitool kreeg Facebook kritiek omdat het sociale medium werd gebruikt om complottheorieën over fraude te verspreiden. Ook maakten supporters via Facebook afspraken over de demonstraties van 6 januari. Facebook schorste Trumps account, net als de meeste andere sociale media.