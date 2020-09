Streep door vakantie: Griekse eilanden op oranje

Dat houdt het dringende advies in naar dat gebied alleen noodzakelijke reizen te maken. Vakanties horen daar niet bij. Wie uit een oranje gebied komt, moet bij terugkeer in Nederland tien dagen in thuisquarantaine.

Reden voor de aanscherping is dat het aantal besmettingen in Griekenland nu snel oploopt en dat veel mensen nu overwegen hun herfstvakantie te boeken naar een Grieks eiland. Het RIVM adviseerde het ministerie naar het reisadvies voor Griekenland te kijken.

Uitzondering voor quarantaine

Intussen wordt er ook gewerkt aan een lijst met beroepsgroepen die niet in quarantaine hoeven als ze uit een oranje gebied komen. De uitzondering geldt al voor transitpassagiers, zeevaarders en mensen die ’zwaarwegende redenen hebben hun familie in Nederland te bezoeken’. Ook topsporters, bepaalde zakenreizigers, journalisten, zorgprofessionals, hulpverleners en militairen komen voor de uitzondering in aanmerking. Die uitzondering gaat niet in alle gevallen op, maar is gekoppeld aan het reisdoel. Voor topsporters kan dat een wereldkampioenschap zijn.

Eerder maakte het ministerie van Volksgezondheid een uitzondering voor spelers van het Nederlands voetbalelftal die in de competities van Engeland, Spanje en Frankrijk spelen. Zij hoefden voor de komst naar Nederland, voor de wedstrijden in de Nations League, niet in quarantaine. Maandagavond speelt Nederland in de Johan Cruijff Arena tegen Italië.