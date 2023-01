14-jarige uithaler van cocaïne gepakt

Dat meldt de Zeehavenpolitie op Twitter. Eerder deze week werd ook al een 17-jarige gepakt in de haven. Een van de opgepakte verdachten werd voor de tweede keer gepakt. De drugsmaffia ronselt in de stad op grote schaal jongeren voor het uitvoeren van de klussen, zoals het plegen van aanslagen op woningen en het smokkelen van drugs uit de haven. Het aantal jongeren dat wordt opgepakt voor ernstige misdrijven groeit. Voor moord en doodslag, gewapende overvallen, aanslagen op woningen en de smokkel van drugs worden vaker jonge tieners opgepakt.

Rotterdam zit in zijn maag met de aanwas van overwegend jonge mannen die vanwege de financiële verleidingen het risico op een gevangenisstraf of een onveilig leven in de criminaliteit op de koop nemen. Vooral Rotterdam-Zuid blijkt een visvijver te zijn voor drugsbendes. Armoede, werkloosheid en schooluitval zijn daar aan de orde van de dag.

Vorig jaar werd er veertig procent minder uithalers opgepakt in de Rotterdamse haven dan in 2021. Sinds vorig jaar kunnen mensen die zich onbevoegd rond zeecontainers ophouden een celstraf krijgen van maximaal een jaar. Wie daarbij ook bijvoorbeeld de bewaking misleidt of een valse toegangspas gebruikt, loopt het risico tot twee jaar de gevangenis in te gaan. De ’uithalerswet’ schrikt dus flink af en heeft effect, maar desondanks blijft het mogelijk jongeren te ronselen voor de klussen in de haven.