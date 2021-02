Ook Pfizer en BioNTech beloven extra doses vaccins aan EU

Stan Huygens Journaal

Strooien met huizen

Nederland heeft 800.000 huizen nodig. En wel heel dringend. Anders is er voor generaties geen toekomst. Een aantal ondernemers kwam in een fraai gerestaureerde stolpboerderij in Oudewater bijeen om alvast met wat kant-en-klare oplossingen te komen via flexbouw. Luistert u mee, minister jvr. Kajsa Ol...