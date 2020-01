Hopen op een nieuw Nederlands jodendom

V.l.n.r. Dan Einhorn, Rifka Dondych en Nachshon Rodrigues Pereira: „We verwelkomen iedereen, van seculier tot orthodox.” Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - Dat Jood zijn in Nederland ook ’leuk’ kan zijn, willen Joodse jongeren in Amsterdam uitdragen. Rond de Bendigamos-synagoge ontstond de afgelopen jaren een gemeenschap van enthousiaste jonge mensen, die de toekomst van het jodendom in Nederland mede willen vormgeven. „Wij willen hier blijven, een beter land dan Nederland is er niet.”