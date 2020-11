Veiligelanders opgepakt na bedreiging Ter Apel

Agenten waren in de nacht van woensdag op donderdag naar het azc gekomen omdat een man met een mes dreigde. Toen de politie hem wilde arresteren verzette hij zich daartegen en kreeg hulp van andere mensen. Daarop loste een van de agenten een schot en raakte een van de verdachten in de voet.

De vier verdachten die zijn aangehouden, zijn 20, 21, 25 en 27 jaar oud. Ze worden verdacht van bedreiging, poging tot doodslag en vernieling. Het gebruik van het vuurwapen door de politie wordt zoals gebruikelijk onderzocht door de Rijksrecherche.

’Bam bam!’

Asielzoekers die de ochtend na het incident richting de bushalte lopen, hebben het een en ander gehoord ’s nachts. „Het was ’boom boom’ ja!”, zegt een van hen opgewonden, die van het grote terrein afkomt. Hij gebaart alsof hij zelf wat gooit. Mogelijk was er drank in het spel. „Het ging even door met die mannen. ’Big fight, man’. En ’bambam’!” zegt hij.

Andere ’oorgetuigen’ hoorden vooral politie en ambulances aankomen. Het geloste schot heeft niet iedereen vernomen op het uitgestrekte asielcomplex. Ze vinden het zuur dat sommige jongemannen de boel verpesten voor de rest. „Wij doen echt niks”, zegt een vijftiger. „En er vloog wat rond”, zegt hij, wijzend op de lucht.

Veiligelanders

Het COA rept van een ’verschrikkelijk incident’ voor zowel de belaagde medewerker als ander asielzoekers, die er immers niets mee van doen hebben. „De betrokken mannen zijn veiligelanders”, bevestigt zegsman Fabian Paardekooper. „Ze zaten in hun asielprocedure.” Wat de aanleiding is van het oproer kan hij nog niet zeggen. „We wachten het politieonderzoek af. We hebben nauw contact met de politie.” Bewoners hopen dat het COA de buurt inlicht over wat er gebeurd is. „Het incident vond echter plaats op het terrein van het asielzoekerscentrum”, aldus Paardekooper.

"Ik maak me zorgen, want er gebeurt hier echt van alles"

Willeke Vroom loopt met de hond haar ronde. „Ik maak me zorgen, want er gebeurt hier echt van alles. En nu horen we het eigenlijk betrekkelijk snel omdat er geschoten is. Maar wel via het nieuws.. Maar tot in het dorp is het telkens raak en dat al jarenlang.”

Het zit haar en man Wim Vroom (die in 2018 levensgevaarlijk gewond raakte bij een steekincident met een later veroordeelde jonge Algerijn) vooral dwars dat het wederom zogenoemde ’veiligelanders’ zijn die onrust veroorzaken. Ze benadrukken dat overlastveroorzakers soms zomaar opduiken en niet perse tijdelijke bewoners van het bekende asielcomplex zijn. „Afgelopen week nog liepen er een aantal door de straat, jonge jongens die elders in het land van de radar waren verdwenen. Illegalen die geen kans maken op een status en blijkbaar op roverspad waren.”