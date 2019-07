Iran voert druk op

Ergens in Alaska heeft Israël een test uitgevoerd met de Arrow-3, een hypersonische raket die inkomende ballistische raketten uit Iran moet onderscheppen in de ruimte. Ⓒ foto AFP

TEHERAN - Iran voert de druk bij Europa verder op om met compensatie te komen voor de Amerikaanse sancties. Terwijl diplomaten gisteren in Wenen bijeenkwamen in een poging de nucleaire deal te redden, maakte Teheran bekend dat het zijn werkzaamheden in een plutoniumreactor gaat hervatten.