Joran van der Sloot laat lachend zijn sobere cel in beruchtste gevangenis van Peru zien

De Challapalca-gevangenis wordt ook wel ’de hel op aarde’ genoemd. De reportage van journalist Julio Chuquitaype Ruiz van de Peruaanse nationale televisie laat zien waar deze naam vandaan komt.

Koud water

De Challapalca-gevangenis geldt als de beruchtste strafinrichting van Zuid-Amerika en ligt op vijf kilometer hoogte in een zeer onherbergzaam gebied. De gevangenis werd in 1997 geopend voor gevangenen die buitengewoon gevaarlijk werden geacht. Hij ligt op 4600 meter hoogte in de Andes in het zuiden van Peru en is niet toegankelijk met het openbaar vervoer. Ook heb je er geen bereik.

Overdag is het tussen 6 en 10 graden, ’s nachts kan het -26 graden worden. Verwarming is er niet. De gevangenen moeten zich wassen met koud water. Hun bezoek mogen ze alleen achter tralies in het bijzijn van bewakers zien.

De 27-jarige Van der Sloot zat sinds zijn veroordeling in 2012 onder andere vast in de Piedras Gordas-gevangenis in Lima. In 2021 werd hij overgeplaatst naar de Challapalca-gevangenis vanwege witwassen en drugssmokkel. Van der Sloot zou samen met zijn vriendin Leidy drieënhalve ton crimineel geld hebben weggesluisd. Ook zou hij een partij cocaïne in de gevangenis binnen hebben gesmokkeld. In februari werd nog eens 18 jaar cel tegen hem geëist.

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Ⓒ Screenshot America TV

Armani-schoenen

Het was tot nu altijd een groot raadsel hoe deze beruchte gevangenis er van binnen uitziet, maar de verslaggever krijgt een speciaal inkijkje. Hij spreekt onder andere met Van der Sloot, die in een aparte vleugel zit, ver weg van de andere 150 gevangenen. Van der Sloot zit daar met slechts één iemand: een kartelleider die schoenen van Armani draagt.

De verslaggever vraagt waarom Van der Sloot hier zit. „Ik heb me niet goed gedragen”, antwoordt hij met een grijns. Vervolgens brengt de camera zijn cel in beeld. Het is erg simpel, er staan weining spullen in. Alleen een ijzeren bed met een dun matras, een plank aan de muur met wat spulletjes, een wit bureau en een prullenbak. De verslaggever ziet dat Van der Sloot lacht en zegt: ,.Hij kan hier nu wel lachen, maar hoe zou het gaan met de vader van het meisje dat hij heeft vermoord, zijn slachtoffer?”

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Ⓒ Screenshot America TV

De 34-jarige Nederlander werd in 2010 veroordeeld voor de moord op de 21-jarige studente Stephany Flores. Hij was al verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van de 18-jarige Amerikaanse Natalee Holloway op Aruba in 2005, maar is daar nooit voor veroordeeld.

Bekijk hieronder de volledige reportage: