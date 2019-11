Kerk Hoogmade volledig verwoest door brand

De muren staan nog overeind, maar het bouwwerk is heel instabiel. Daarom worden er hekken om gezet, zei een woordvoerster. De brandweer was volgens haar een tijd lang slecht bereikbaar omdat een aantal gsm-masten was gesneuveld door de brand.

De brand begon rond het middaguur. De grote houten torenspits van de neogotische kerk stortte rond 15.45 uur in. Uit voorzorg waren in een straal van 150 meter om de kerk al alle huizen en gebouwen, waaronder een school, ontruimd. Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar panden naast de vrijstaande kerk.

Aan het begin van de avond konden de meeste bewoners weer terug naar hun huizen. Alleen de bewoners van zeven woningen kunnen nog niet terug, omdat het bouwwerk niet stabiel is en er instortingsgevaar bestaat. Voor hen wordt voor opvang gezorgd, aldus de brandweer.

Door de brand kwam er veel rook vrij die tot in de verre omtrek en vanaf de A4 te zien was. De brand ontstond bij het afbranden van verf tijdens werkzaamheden. Volgens Henk Hoek, secretaris van de parochie H. Franciscus in de gemeente Kaag en Braassem, waar Hoogmade onder valt, ging het om regulier onderhoud van de kerk.

Ⓒ Regio15

In de kerk werden nog elk weekend diensten gehouden, ook afgelopen zondag was er nog een dienst. Het is nog niet duidelijk waar de parochianen nu terechtkunnen voor hun erediensten.

De kerk staat voor het grootste deel in vlammen. Ⓒ Rowin van Diest

De neogotische kerk in het centrum van het dorp dateert uit 1877. In 1929 stortte de kerk in doordat de fundering was verzakt. Alleen de toren bleef toen behouden. De kerk werd herbouwd en in 1932 weer gewijd.

Ook vanaf de snelweg is de rook te zien, melden Telegraaflezers. Ⓒ Whatsapp Tiplijn

Tips? App naar onze whatsapp tiplijn. Of zet ons nummer in je telefoon: +31-613650952.

De brandweer is druk bezig de brand te blussen. Ⓒ AS Media