Torenspits kerk Hoogmade stort in bij grote brand

Onder het dak van de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade woedt een grote brand. Ⓒ ANP

HOOGMADE - Door een grote brand in de Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade is de torenspits van het gebedshuis ingestort. Het lijkt erop dat daarbij geen andere gebouwen werden geraakt, zo meldt de brandweer.