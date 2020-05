Zo zien grote steden eruit in ’het nieuwe normaal’

Voetgangers in Utrecht lijken nog niet helemaal te begrijpen wat ze met hun eigen rotonde aanmoeten. Ⓒ De Telegraaf

Afstand houden in coronatijd: de wil is er vaak wel, maar hoe doe je dat in een drukke stad? Smalle stoepen, volle fietspaden: het kan een behoorlijke uitdaging zijn voor bewoners en bezoekers om de anderhalvemeterregel na te leven. De vier grote steden komen daarom met oplossingen om iedereen voldoende ruimte te kunnen geven. Zo introduceert Utrecht de voetgangersrotonde, schrapt Rotterdam parkeerplekken en grijpt Amsterdam het vraagstuk aan om het autoverkeer aan te pakken.