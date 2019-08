Franse ’Spiderman’ voert actie in Hongkong

Ⓒ EPA

HONGKONG - De Fransman die is gespecialiseerd in het beklimmen van hoge gebouwen zonder enige zekering, heeft in Hongkong aan een wolkenkrabber een ’vredesvlag’ uitgerold. De 57-jarige Alain Robert ontvouwde aan de 68 etages tellende Cheung Kong Center de vlag met daarop een samensmelting van de vlaggen van China en Hongkong, boven twee handen die elkaar schudden.