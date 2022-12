Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlands web van milieuregels en maatregelen Stedentrip kan valkuil zijn: ’Soms zelfs boetes van 2400 euro’

Door Gijsbert Termaat

De ANWB krijgt de laatste weken opvallend veel klachten binnen van leden die tegen forse boetes van soms duizenden euro’s oplopen in Londen. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Het wordt steeds lastiger om met de auto leuke stedentrips in Europa te maken. Door een oerwoud aan verschillende milieuregels en maatregelen is het voor bezoekers een puzzel om te weten wat er wel en niet mag en aan welke specifieke voorwaarden automobilisten moeten voldoen om boetevrij bijvoorbeeld Londen, Parijs, of Berlijn in te rijden.