Drie aanhoudingen na opstootjes bij Heracles - Ajax

Tijdens en na de wedstrijd tussen de Almelose en Amsterdamse club kwam het tot opstootjes tussen de supporters. Er moest daardoor worden opgetreden door de stewards van het stadion en de politie.

De politie is een onderzoek gestart naar de ongeregeldheden en sluit meer aanhoudingen van supporters van beide clubs niet uit.

Heracles Almelo heeft laten weten de confrontatie tussen de fans te betreuren. "Gedurende de tweede helft van de wedstrijd heeft een groep Ajax-supporters, die zich had samengeklonterd in een van de thuisvakken van het stadion, provocerend gedrag getoond richting de aanhang van Heracles Almelo. Een klein deel daarvan heeft op die provocatie gereageerd. Het heeft geleid tot een confrontatie op de omloop", aldus de club. Het duel in Almelo eindigde in 0-0.