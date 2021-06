Geen sporen van vermiste Tanja Groen gevonden, zoektocht wordt afgerond

Alleen als er in de loop van woensdagmiddag alsnog sporen worden gevonden van Tanja Groen gaat de zoektocht verder. Anders wordt de afgegraven grond in het bos- en heidegebied teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Donderdag wordt het materieel, zoals de graafmachine die wordt gebruikt bij het afschrapen van de grond, uit de heide weggebracht.

In totaal wordt een gebied van rond de 1000 m2 afgezocht op mogelijke sporen.

Introductieweek

De destijds 18-jarige studente verdween tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht. Op 4 september 1993 gaven haar ouders Tanja Groen als vermist op. Sindsdien is op meerdere plaatsen naar haar gezocht.

Aanleiding voor de zoektocht nu zijn volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie ooggetuigenverklaringen, zowel recente als van langer geleden. „In het onderzoek komt heel vaak de Strabrechtse Heide naar voren”, aldus deze woordvoerster. „In recente getuigenverklaringen ook.”

Kerkhof

Dinsdag temperde Peter R de Vries de verwachtingen al. De Vries volgt de zoektocht ter plaatse namens de familie van het verdwenen meisje. „Deze zoektocht is een poging, een mogelijkheid die we willen uitsluiten”, zei De Vries. Hij waarschuwde voor hoog gespannen verwachtingen. „Eerst zien, dan geloven.”

De zoektocht is volgens hem gebaseerd op verklaringen van ene Wim S., een moordenaar uit het naburige Geldrop. De Vries ziet er niet veel in. „Het is slechts één van de scenario’s. Er valt echter heel wat op af te dingen.”

In januari 2020 zocht de recherche vergeefs in een graf op een kerkhof in Heugem bij Maastricht.