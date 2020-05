Struikelsteen besmeurd met ketchup: ’Waarschijnlijk goed bedoeld’

Van Popta vond de steen zondagavond in haar woonplaats, heel precies met tomatenketchup ingesmeerd. De struikelstenen in Hilversum zijn gelegd op initiatief van de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek. „Ik kan mij niet voorstellen dat je zoiets niet met rust kan laten”, zegt Suzanne van Popta, die met een emmer sop en een borstel het werk weer ongedaan maakte.

De Hilversumse loopt regelmatig langs het kleine monument in de stoep van de Hilvertsweg, vertelt ze aan het Noordhollands Dagblad. „Ik vind het altijd heel indrukwekkend. Daarom vond ik dit ook zo erg. Ik schaamde mij er eigenlijk zelf voor toen ik het zag.”

„Een vriendin zei dat het wellicht kinderen waren. Maar die zie ik niet zoiets doen, het was zo keurig en netjes gesmeerd. Ik zie eerder een malloot met een emmer ketchup voor mij”, aldus Van Popta.

Schoonmaken

Overigens kan er ook een andere uitleg bestaan voor de ’malloot’ die Van Popta zag. Op internet circuleren adviezen over het schoonmaken van koper en messing met ketchup. Onder meer Libelle, Omroep Max en het Algemeen Dagblad stellen dat de zuren in de ketchup die materialen weer mooi kunnen laten glimmen.

„Ik heb begrepen dat er inderdaad een wat meer milieuvriendelijke manier is om messing te ontdoen van aanslag. Onder meer ketchup”, reageert Hans Roos, voorzitter van de Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek tegenover De Telegraaf. „Aangezien die steen heel netjes ingesmeerd was met de ketchup - pas later zag ik de foto - kan het zomaar iemand zijn geweest met het plan om het plaatje schoon te maken. Ik ga daar eerlijk gezegd nu het meest vanuit.”

Er zijn bij de stichting Stichting Instandhouding Joods Erfgoed Gooi & Vechtstreek niet eerder berichten binnengekomen van besmeurde struikelstenen.