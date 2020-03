LIVE | Baudet: corona bestrijden als kleiduiven schieten

Onze verslaggever Inge Lengton is aanwezig bij het debat. Volg haar live tweets onderaan dit bericht.

PVV-leider Wilders waarschuwt dat het kabinet op deze manier ’Russische roulette speelt met mensenlevens’. „Stop hiermee meneer Rutte.” De PVV-leider wil een ’lock-down’ om nieuwe besmettingen op korte termijn te voorkomen.

Het verwijt van Wilders levert felle kritiek op. „Onbestaanbaar om daar met deze woorden over te spreken”, zegt CU-leider Segers. „Niet zulke bittere verwijten maken.” Volgens hem moet een totale ’sluiting’ van het land, een zogenoemde lock-down, niet worden uitgesloten. Maar daar is voldoende tegenin te brengen, zegt Segers naar aanleiding van adviezen van experts.

Ook D66-voorman Jetten vindt de kritiek van Wilders misplaatst. „Het is geen strategie om zoveel mogelijk mensen te besmetten.” Hij weersprak eveneens het verwijt dat Nederland amper maatregelen neemt. De straten zijn leeg, de scholen dicht, evenementen afgelast, zo schetste hij.

Kleiduiven

Tot nu toe steunt alleen Forum voor Democratie de lijn van Wilders om direct over te gaan tot een lockdown. Daarmee mag niemand meer de straat op behalve met een goede reden en gaan bijna alle winkels dicht. Ook de grenzen gaan op slot. „Hoe eerder hoe beter”, zegt voorman Baudet daarover. Hij kondigt nu al aan dat af te willen dwingen met een motie. Volgens hem is het met het treffen van maatregelen net als met ’kleiduiven schieten’: je moet mikken op te verwachten tendens. Volgens Baudet is het mogelijk het virus te laten ’versterven’ door een totale lockdown.

VVD-Kamerlid Veldman wijst erop dat een totale lockdown alleen maar een goede maatregel lijkt, maar dat het virus weer de kop op steekt als de maatregelen worden ingetrokken. Ook Segers en Jetten wierpen Baudet voor de voeten. De nieuwe besmettingen in Azië zouden daarop duiden.

Tegenstrijdig

Kuzu (Denk) vindt vooral de boodschap die het kabinet uitstraalt tegenstrijdig. Zo vond het kabinet maatregelen voor het onderwijs eerst niet nodig, om een paar dagen later alsnog de scholen te sluiten. Zo zei Rutte in zijn toespraak het op slot gooien van het land een onaantrekkelijk scenario te vinden, maar hield hij de mogelijkheid dinsdagavond opeens wel open, zij het dan voor ’een paar weken’, en gericht op het voorkomen dat de zorg overbelast raakt.

Daar had CDA-fractieleider Heerma vragen over. Hij wil weten wanneer het moment komt om verdergaande maatregelen te nemen en welke rol de beschikbare capaciteit aan intensive care-bedden daarin speelt. De christendemocraat ziet ook een zonnige kant van de coronacrisis: „We zien de kracht van onze samenleving. Gezamenlijk vechten we tegen een onzichtbare vijand, een sluipmoordenaar.”

Groepsimmuniteit

De kritiek van Baudet en Wilders richt zich op de strategie van het kabinet om het coronavirus maximaal te controleren zodat het niet te wild om zich heen grijpt. Maar helemaal buiten de deur houden we het virus met de gekozen aanpak niet; de besmettingen worden slechts uitgesmeerd over een langere periode, om een piekbelasting van de zorg te voorkomen. Intussen zorgen gedoseerde besmettingen langzaamaan voor het opbouwen van groepsimmuniteit.

Dat zit zo: wie eenmaal besmet is geweest met het coronavirus, kan het na herstel niet meer krijgen, al is nog onbekend voor hoe lang. Als meer dan de helft van de bevolking die weerstand heeft opgebouwd, kan het virus zich niet meer verspreiden en is sprake van groepsimmuniteit. Onderdeel daarvan is wel dat op zeker moment een vaccin beschikbaar is, waarschijnlijk binnen een jaar.

SP-Kamerlid Hijink wijst erop dat ook deskundigen risico’s in de gekozen strategie en het vertrouwen op groepsimmuniteit. „Volgens wereldgezondheidsorganisatie WHO is hier helemaal geen bewijs voor.” Intussen worden bovendien te veel mensen ziek. Dus hoezo ’maximaal controleren’, zegt de socialist. „Hoe kun je een uitbraak beheersen en mensen beschermen wanneer miljoenen mensen ziek worden?”