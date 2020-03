LIVE | Wilders: premier speelt Russische roulette met mensenlevens

Ⓒ De Telegraaf

Den Haag - De aanpak van het kabinet om het coronavirus te beteugelen is volgens PVV-leider Wilders levensgevaarlijk. Hij laat zich tijdens een nieuw debat in de Tweede Kamer kritisch uit over aangekondigde maatregelen. „Groepsimmuniteit? We gaan toch niet experimenteren met mensen?”