Love Parade-proces gestopt

Voor de nabestaanden, ook uit Nederland, is de juridische beslissing een nieuwe klap in het gezicht.

Het dansfestijn in het West-Duitse Duisburg had in juli 2010 een mega-feest moeten worden, liep echter uit op een verschrikking, waarbij 21 mensen, waaronder een Nederlandse jongeman, in een overvolle tunnel werden doodgedrukt. Ruim zeshonderd mensen raakten erbij gewond.

’Te weinig tijd’

Kort voor het monsterproces zou verjaren trok de rechter vandaag de stekker eruit. Terwijl er de afgelopen jaren 184 zittingen zijn gehouden werd tot seponeren besloten. De voorzitter van de rechtbank had ’te weinig tijd’ en van de overgebleven verdachten kon de individuele schuld niet worden vastgesteld.

Eerder al ging burgemeester Adolf Sauerland vrijuit, net als de McFit-miljonair Ralf Schaller, die met zijn bedrijf Lopavent het dodelijke dansfestijn organiseerde. Zowel de gemeente als de onderneming hadden genegeerd dat het gevaarlijk was om honderdduizenden mensen door een smalle tunnel te sturen. Dat hiervoor een vergunning werd verleend bleek fataal.

Ⓒ Hollandse Hoogte

Deze miskleun, ingegeven om Duisburg als armere stad in het Roergebied internationaal op de kaart te zetten, als ook om met de uit techno-hoofdstad Berlijn afkomstige Love Parade miljoenen euro’s winst te maken, kostte aan te veel mensen het leven. De hoofdverantwoordelijken zouden echter de details van de vergunning niet gekend hebben.

’Dood door schuld en grove nalatigheid’

De openbare aanklager ging uit van dood door schuld en grove nalatigheid. Vele tientallen overgebleven familieleden konden als neven-aanklager optreden. Ook Jan Willem van H., een 22-jarige student uit Nederland, kwam om het leven, die met een vriend naar het Duitse dansfestijn was gekomen.