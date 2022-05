Verdachte in zaak Maddie McCann werkt aan ’bestseller’ in de cel

Momenteel zit Christian Brückner in de gevangenis voor de verkrachting van een gepensioneerde in een Portugees resort, volgens The Telegraph hetzelfde resort vanwaar Madeleine in 2007 verdween. Volgens het Spaanse Olive Press report werkt hij in zijn cel aan een ‘bestseller’.

Brief

De nieuwssite schrijft dat de verdachte een zes pagina lange brief naar de Amerikaanse blogger Isabelle McFadden heeft gestuurd, waarin hij stelt dat zijn boek zeker goed verkocht gaat worden. In de vermeende brief schrijft hij over de inhoud van zijn manuscript: ,,Ik weet dat al deze dingen moeilijk te geloven zijn. John Grisham kon geen beter plot bedenken voor een boek.”

De Amerikaanse McFadden gelooft in de onschuld van de verdachte, die geen last lijkt te hebben van bescheidenheid. Brückner beweert de beroemdste Duitser ooit te zijn.

Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 net voor haar vierde verjaardag uit de vakantiewoning die haar ouders in het Portugese Praia da Luz had gehuurd. Eind vorige maand werd de voor verkrachting in het Duitse Kiel vastzittende Christian Brückner formeel tot verdachte verklaard.