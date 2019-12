Kamer: stop bomenkap voor tankstation

Vanwege de verbreding van de A9 moet een tankstation met verzorgingsplaats worden verkast naar een nieuwe plek. Uitgerekend op die plek staan duizenden bomen. In Ouderkerk aan de Amstel is er grote onrust ontstaan over de geplande kap.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft nog gekeken of het anders kan, maar kwam tot de conclusie dat er geen andere plek mogelijk is. Volgens de VVD-bewindsvrouw is in regels vastgelegd dat er wel een tankstation met pauzeplek moet komen vanwege het ontbreken van een alternatief in de nabije omgeving.

Een voorstel van GroenLinks om af te zien van de bomenkap is desondanks door de Tweede Kamer aangenomen.