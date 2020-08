Pikante seksrel komt Trump zeer ongelegen

Twee handen op één buik: toenmalig kandidaat Donald Trump in 2016 samen met Jerry Falwell Jr., die volgens Amerikaanse analisten een doorslaggevende rol zou hebben gespeeld. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Een kopstuk van de Amerikaanse evangelische gemeenschap is afgetreden als hoofd van een universiteit in Virginia. Jerry Falwell Jr., een invloedrijk aanhanger van president Trump, zou in een speedo hebben toegekeken hoe zijn vrouw seks had met een 20-jarige badmeester – en zich nog jarenlang hebben verlekkerd aan de twee.