Zuid-Afrikaanse criminelen hebben vrij spel door lakse president

Man Nicki Minaj bekent verzuimen registratie als zedendelinquent

De echtgenoot van Nicki Minaj heeft in een rechtbankzitting via Zoom schuld bekend aan het zich niet registreren als zedendelinquent in Californië. Eerder was al bekend dat Kenneth Petty een deal had gesloten met de aanklager; in ruil voor zijn bekentenis krijgt hij een lagere straf.