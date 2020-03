Patiëntendossiers failliet MC Slotervaart verhuizen naar UMC Utrecht

,,In het belang van patiënten was het noodzakelijk het beheer van de medische dossiers elders onder te brengen. Het ministerie van VWS is nauw betrokken geweest bij het vinden van een oplossing hiervoor. De curatoren Marc van Zanten en Marlous de Groot zijn blij dat het UMC Utrecht deze belangrijke taak op zich neemt”, laten diezelfde curatoren in een persbericht weten.

Na het faillissement op 25 oktober 2018 hebben de curatoren naar een oplossing gezocht voor de patiëntendossiers. Inhoudelijk verandert er niet veel voor de patiënten. De medische dossiers van MC Slotervaart blijven gescheiden van het eigen medisch archief van het UMC Utrecht. Zij zullen dezelfde wet- en regelgeving toepassen als MC Slotervaart. Dit betekent dat de medisch dossiers ten minste 20 jaar vanaf de laatste aanpassing van het dossier worden bewaard en kunnen worden opgevraagd. Het beroepsgeheim is ook in het UMC Utrecht van kracht: de medewerkers van het UMC Utrecht mogen de medische gegevens niet bekijken of door andere zorgverleners laten lezen, zonder toestemming van de patiënt.

Vanaf 20 april 2020 zijn kopieën van de dossiers op te vragen bij het UMC Utrecht bij het zogenoemde MC Slotervaart-loket. Tot die tijd loopt het nog via MC Slotervaart.

Op 17 december 2019 werd bekend dat de Slotervaartziekenhuis B.V. in handen komt van vastgoedbeheerbedrijf Zadelhoff. Deze onderneming gaat het ziekenhuiscomplex verbouwen tot een modern zorgcentrum. De medische dossiers gaan niet over naar Zadelhoff, maar naar het UMC Utrecht. Zadelhoff ziet de medisch dossiers dus niet in en krijgt geen enkele zeggenschap over de dossiers.