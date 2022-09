‘Opvallende reünie Lil Kleine en Tino Martin’

Mark Rutte heeft in het programma Op1 gereageerd op de exclusieve vakantiefoto’s die het weekblad Privé deze zomer wist te bemachtigen. Hoofdredacteur Evert Santegoeds vindt de reactie van de premier sympathiek, laat hij weten in een nieuwe aflevering van Strikt Privé De Podcast. Entertainmentverslaggever Jordi Versteegden was maandagavond bij de nieuwe theatertournee van Tino Martin, waar hij de volkszanger vroeg naar zijn drankgebruik op het podium. Ook Lil Kleine was aanwezig, terwijl Tino zijn vriendschap met de rapper had verbroken na de beruchte mishandeling van Jaimie Vaes. Tot slot in de podcast: koning Charles mag aan de bak en Martien Meiland heeft een single uitgebracht.

