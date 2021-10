Premium Het beste van De Telegraaf

Aparte coronamaatregelen voor ongevaccineerden: zo doen landen om ons heen het

Door Marcel Vink

Protesten in Milaan tegen het verplichte vaccinatiebewijs voor werknemers. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Gaan we in ons land nieuwe, aparte coronamaatregelen voor ongevaccineerden invoeren, zoals demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge niet langer uitsluit? In andere landen om ons heen gebeurt het al. De rigoureuze oplossingen om de crisis het hoofd te bieden lopen uiteen van een verplichte lockdown tot het inhouden van salaris.