Buren schutter ggz-kliniek: ’Jan stond eerder met pistool voor de deur’

RIJSWIJK - Bewoners van de Rijswijkse Smidsstraat zijn in schok nadat hun buurman Jan maandag twee medewerkers van een ggz-instelling van Parnassia in Den Haag neerschoot. Een 53-jarige beveiliger overleed woensdag, een 36-jarige behandelaar ligt buiten levensgevaar in het ziekenhuis. ,,Het is in- en intriest. Het was geen slechte man, maar hij was ziek”, zegt een buurman.