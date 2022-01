Politie vindt elektrische fiets Esmee Kortekaas

Volgens de politie is het de fiets van Esmee want het framenummer klopt. De politie kwam de fiets op het spoor na een tip. Momenteel wordt er buurtonderzoek gedaan om te horen wanneer de fiets daar is neergezet. Een woordvoerder benadrukt dat de politie nog altijd op zoek is naar meer informatie, ook over bijvoorbeeld de vindplaats van de fiets.

De politie is nu druk bezig met sporenonderzoek aan de fiets in een portiek bij de vindplaats. Een woordvoerder kan verder nog niet zoveel zeggen over het onderzoek. Bij de politie zijn sinds de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond honderd tips binnen gekomen.

Ⓒ Toon van der Poel

Esmee Kortekaas werd op oudjaarsdag dood aangetroffen achter een basketbalveldje in de Melchior Treublaan in Leiden. De verdachte van de moord, danwel doodslag en ontucht op het meisje zit in beperking. Hij is een bekende van Esmee.