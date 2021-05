Verdwaalde kogel raakt kind (2), man (24) opgepakt

Het schietincident was vorige week maandag bij metrostation Kraaiennest. De peuter werd door een verdwaalde kogel geraakt en moest daarna voor behandeling naar het ziekenhuis. Twee dagen later meldde de politie dat het kind weer thuis was. Het zou gaan om een meisje dat in een buggy zat. Ze zou zijn getroffen in haar voet.

Er waren waarschijnlijk meerdere verdachten bij betrokken. Het is nog onbekend wat de aanleiding van het schietincident is geweest.