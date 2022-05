Kleine kazernes gaan op in één nieuw defensiecomplex in Midden-Nederland

Dat heeft staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie) vrijdag bekendgemaakt. „Voor de ondersteunende eenheden hebben we nu heel veel kleine kazernes”, zegt hij. „We gaan kijken hoe we die kunnen samenbrengen. Onze mensen hoeven daardoor minder vaak te verhuizen.”

Van der Maat meldt dat hij nog altijd van plan is om de Johan Willem Frisokazerne in Assen te sluiten. Hij wil de ruim duizend militairen die daar werken, verplaatsen naar Havelte.

Ze zouden daar onderdak krijgen in een met het 43 Gemechaniseerde Brigade gedeeld complex. De afgelopen tijd is veel reuring ontstaan over het voornemen om Assen te sluiten: de regio vreest veel werkgelegenheid kwijt te raken.

Schietbaan

De verhuizing van Assen naar Havelte duurt waarschijnlijk vijf tot tien jaar. „We hebben nog geen definitief besluit genomen”, benadrukt de staatssecretaris. „Wel hebben we het bestuurlijke voornemen uitgesproken om de locaties in Havelte en Assen te fuseren: Havelte vinden wij daarvoor een goede plek.” Van der Maat gaat nog in gesprek met regionale bestuurders over de sluiting.

Verder is het plan om de 11 Luchtmobiele Brigade volledig onder te brengen in Schaarsbergen en een nieuwe kazerne te bouwen voor het Korps Commandotroepen in de regio Roosendaal en Rucphen. Daarbij kijkt Defensie ook naar de nieuw te bouwen schietbaan in Ossendrecht. Dit uitgangspunt zet een streep door de mogelijkheid de elite-eenheid onder één dak te brengen met de mariniers waarvoor nu in Nieuw Milligen een nieuwe kazerne wordt gebouwd.

Van der Maat zal rond de zomer met zijn vastgoedplan komen. Dan wordt meer duidelijk hoe het verder gaat met de andere locaties van de krijgsmacht.