Barbecue als ’verwarming’: moeder en dochter omgekomen in Belgische woning

De Antwerpse politie werd naar de Lijsterbeslei in Wilrijk gestuurd omdat Louise (44) en haar dochter Deborah (23) niet te bereiken waren. „De interventieploeg besloot om de woning te betreden. De CO-meters van de inspecteurs gaven meteen een alarm aan”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie tegen Nieuwsblad.

In de woning trof de politie de lichamen van beide slachtoffers aan. Ze werden naar buiten geëvacueerd en de toegesnelde medische diensten namen de reanimatie over, maar helaas kwam alle hulp voor Louise en Deborah te laat.

De vrouwen kwamen om het leven door een CO-vergiftiging, mogelijk veroorzaakt door een smeulende barbecue in de woning. „De brandweer heeft het getroffen pand verlucht”, zegt Bruyns. Familieleden kregen slachtofferzorg aangeboden.

’Vrolijke noot’

Een buurjongen werkte samen met Deborah in de supermarkt. „Ze was ongelofelijk lief en behulpzaam. Op het werk zorgde ze altijd voor een vrolijke noot en teamgeest. Dat ze er niet meer is, is gewoon heel raar om te beseffen.”

Dat mensen waakzaam moeten zijn voor koolstofmonoxide, is niets nieuws. Een slecht onderhouden boiler kan er al voor zorgen dat je een CO-intoxicatie oploopt. „Wanneer je merkt dat je braakneigingen hebt, hoofdpijn krijgt, plots vermoeid of duizelig bent, moet je zo snel mogelijk de bewuste ruimte uit”, zegt woordvoerder Kristof Geens.

„Breng je in dat geval meteen in veiligheid. Ga naar buiten, zet ramen en deuren open en bel zo snel als mogelijk de hulpdiensten via het nummer 112. Vanaf dat je merkt dat je de symptomen hebt, ben je al geïntoxiceerd. Dan moet je sowieso mee naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. Maar vermijd altijd dat je bewusteloos raakt.”