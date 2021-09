Afghanen op evacuatielijst vluchten over land

Zo zijn er zeven Afghanen die op de evacuatielijst stonden over land naar Pakistan gevlucht, van waaruit ze door de Belgische luchtmacht zijn overgevlogen naar Brussel. Daarna zijn ze naar Nederland gebracht. De twee Afghanen en vijf kinderen waren op eigen gelegenheid naar Pakistan gegaan.

De route over land naar Pakistan ligt niet voor de hand. Het is een gevaarlijke route, door onherbergzaam gebied, waar de Taliban traditioneel de baas is. Juist Afghanen die voor westerse landen hebben gewerkt, lopen gevaar als ze in een checkpoint van de Taliban lopen. De route via buurland Oezbekistan is ook een optie. In dat land is een Duitse militaire basis van waaruit eventueel evacuatie naar Nederland kan plaatsvinden.

Amerikaanse terugtrekking

Vorige week stopten de Nederlandse evacuatievluchten vanuit Kabul. Vele honderden mensen die naar Nederland wilden komen, bleven gedwongen achter. Er zijn nog minstens dertig tolken die langdurig voor Nederlandse militairen hebben gewerkt met hun gezinnen achtergebleven. Ook zijn er naar schatting nog zo’n 700 Nederlanders in Afghanistan die op familiebezoek waren en die niet op tijd hebben kunnen wegkomen. Het kabinet gaat er van uit dat de Nederlandse paspoorthouders binnen afzienbare tijd weer via de reguliere weg naar Nederland kunnen komen. Dat wil zeggen: als de burgerluchtvaart weer op gang is vanaf het vliegveld van Kabul.

Na de gestaakte evacuatie heeft Defensie een klein team rond een Hercules-transportvliegtuig in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad achtergelaten.