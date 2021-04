Spaanse ’lachende internetheld’ Juan Joya Borja overleden

Borja’s gezondheid was al een poosje niet goed, hij zou volgens Spaanse media al sinds 2020 in het ziekenhuis hebben gelegen. Uiteindelijk overleed hij deze week na een lang ziekbed, al wilden artsen de exacte doodsoorzaak nog niet vrijgeven.

Het iconische filmpje van Borja, dat zo vaak van alternatieve ondertiteling is voorzien, dateert uit 2002. Hij heeft het in het oorspronkelijke gesprek over zijn periode als kok in een visrestaurant, maar dat is volledig ingehaald door alle verschillende ondertitelingen. In Nederland zijn er meerdere versies gemaakt, onder andere over Max Verstappen en Ajax.

De Spaanse komiek viel zo goed in de smaak op internet dat hij daarna gevraagd werd voor een aantal reclamespotjes.