In foutloos Duits verovert koning Charles de harten

De voormalige en huidige voorzitters van de Bondsdag, drie verschillende presidenten, de zevenhonderdkoppige volksvertegenwoordiging én de regering waren donderdag aanwezig om König Karl III, zoals hij in de Bondsrepubliek heet, de grootste eer te bewijzen.

Voor het eerst werd een buitenlandse gast met saluutschoten voor de Brandenburger Tor begroet. Het programma van de nieuwe Britse vorst en zijn vrouw Camilla bevatte uitstapjes, zoals naar de markt bij het grootste warenhuis van Europa, het dik honderdjarige Kaufhaus des Westens. Op de gesloten luchthaven Berlijn-Tegel bekeek het paar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Samenwerking

Weliswaar betreuren de Duitsers de Brexit, maar de samenwerking met Londen en het Britse leger bij de wapenleveranties voor Oekraïne loopt op rolletjes. Ook werd duidelijk dat Berlijn met premier Rishi Sunak beter overweg kan dan met diens conservatieve voorganger Boris Johnson, die als meer extravert te boek stond.

Charles herinnerde eraan dat het Rijksdag-gebouw de wisselvallige betrekkingen goed liet zien. In 1933, tijdens de Hitler-tijd, werd het in brand gestoken, in 1945 zwaar beschadigd door bombardementen. En in 1990 werd het gebouw het symbool van een herenigd Duitsland. Daarna kwam er een glazen koepel op de Bondsdag: „Een symbool van de transparantie van de politiek.”