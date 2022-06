Elektricien vindt nestje kittens in kruipruimte van oude gevangenis in Rotterdam

Ⓒ Stichting Zwerfkatten Rijnmond

ROTTERDAM - Een elektricien in Rotterdam deed een bijzondere ontdekking toen hij aan het werk was in de voormalige Noordsingel-gevangenis. Hij trof een nestje kittens aan in de kruipruimte.