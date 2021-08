Premium Het beste van De Telegraaf

Duizenden demonstreren tegen coronamaatregelen: 'Knokken voor onze sector'

UTRECHT - Honderden feestgangers en evenementenorganisatoren waren vanmiddag op de been bij een protest voor de doorgang van evenementen die door de coronamaatregelen zijn gecanceld. Met keiharde dancemuziek liepen zij door de Utrechtse binnenstad om hun ongenoegen kenbaar te maken. Niet alleen in Utrecht, maar ook in andere steden, zoals Amsterdam en Nijmegen, demonstreerden festivalgangers en evenementenorganisatoren samen tegen de coronamaatregelen. In Amsterdam werd het zó druk dat de gemeente zich genoodzaakt zag om nieuwe demonstranten te vragen niet meer aan te sluiten: „Sluit niet meer aan. Kom hier niet naar toe.”