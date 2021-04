LIVE | GGD schrapt eerst álle afspraken met AstraZeneca

20.48 - GGD stopt ermee

De GGD’en schrappen alle 9000 nog openstaande afspraken voor een inenting met het coronavaccin van AstraZeneca. Onder hen zijn ongeveer 1500 mensen van 60 jaar en ouder. Zij krijgen binnenkort een uitnodiging voor een nieuwe afspraak. De gezondheidsdienst hoopt dat ze in de loop van volgende week allemaal gevaccineerd zijn. Zij krijgen dan alsnog het AstraZeneca-vaccin.

De overige 7500 afspraken van mensen die jonger zijn dan 60 jaar worden definitief afgezegd. Het is nog niet bekend wanneer zij alsnog aan de beurt zijn en welk middel ze dan krijgen.

De afspraken van de 60-plussers moeten opnieuw worden ingepland om verspilling van het vaccin te voorkomen. Van de inhoud van een flesje AstraZeneca kunnen ongeveer tien mensen worden gevaccineerd. Zodra een flesje is ’aangeprikt’, is de inhoud nog 8 uur te gebruiken. Als in periode maar vijf prikafspraken gepland staan, moet dus ongeveer de helft ongebruikt worden weggegooid.

De GGD’en vaccineren mensen die in de langdurige zorg werken met AstraZeneca. Het ministerie van Volksgezondheid besloot donderdag dat het AstraZeneca-vaccin alleen nog kan worden toegediend aan mensen van 60 jaar en ouder.

18.30 - GGD Rotterdam stopt met prikken op vliegveld

De vaccinatielocatie van de GGD op Rotterdam The Hague Airport gaat volgende week tijdelijk dicht. De GGD heeft te weinig afspraken voor coronaprikken gepland staan om de locatie open te houden, vertelt een woordvoerster van GGD Rotterdam-Rijnmond. „Dat heeft te maken met de situatie rond AstraZeneca”, licht ze toe.

In de regio blijven nog zes vaccinatielocaties open, waaronder de XL-locatie in de Van Nellefabriek. In Schiedam ging donderdag nog een nieuwe locatie open. Verder kunnen inwoners een coronaprik halen bij voormalig cruiseschip SS Rotterdam en in sportcentra in Capelle aan den IJssel, Spijkenisse en Sommelsdijk.

Het prikken met het coronavaccin van AstraZeneca ligt bij de GGD volledig stil.

18.00 - Streep door afspraken AstraZeneca

De GGD’en zullen ook vrijdag geen mensen vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca. Alle 1274 prikafspraken worden afgezegd. De prikpauze wordt met nog een dag verlengd.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft nog geen besluit genomen over hervatting van de inentingen met het AstraZeneca-vaccin. Het ministerie wacht op een spoedadvies van de Gezondheidsraad, dat waarschijnlijk donderdagavond komt. Het is dan te laat om nog contact op te nemen met alle mensen die vrijdag bij een priklocatie worden verwacht, aldus de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland. Die heeft daarom nu alvast besloten ook vrijdag niet te vaccineren met AstraZeneca.

Het ministerie besloot vrijdag om het vaccin voorlopig niet toe te dienen aan mensen die jonger zijn dan 60. De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland besloot vervolgens om alle overgebleven afspraken van 60-plussers ook af te zeggen, om verspilling te voorkomen. De GGD’en geven het vaccin aan mensen die in de langdurige zorg werken.

De Europese toezichthouder voor vaccins, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), concludeerde woensdag dat er waarschijnlijk een verband is tussen het AstraZeneca-vaccin en een zeldzame combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). De waakhond zegt wel dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, en dat de kans om te overlijden aan het coronavirus groter is dan de kans om te overlijden aan de bijwerking.

17.00 - Pas 28 sneltestlocaties gerealiseerd in plaats van 100

Voor de pilot Testen voor toegang beloofde minister Hugo de Jonge dat er nu 100 testlocaties zouden zijn. Maar er zijn er slechts 28, meldt Trouw op basis van gegevens van de Stichting Open Nederland.

Wie zich voorafgaand aan een dagje dierentuin, middag naar het casino of een yogales wil laten testen om toegang te krijgen, moet in veel gevallen nog lang reizen. In februari beloofde De Jonge de Tweede Kamer dat er begin april honderd nieuwe teststraten, speciaal voor toegangstests, operationeel zouden zijn. Maar er zijn nu slechts 28 van zulke testlocaties.

Voor inwoners van bijvoorbeeld Drenthe die dit weekend graag willen deelnemen aan een activiteit zit er niets anders op dan af te reizen naar een testlocatie in Leeuwarden of Groningen. In Drenthe is er namelijk geen. Naar verwachting openen rond 16 april vijf extra testlocaties, waaronder één in Assen.

Sommige activiteiten beginnen vrijdag al.

15.35 - Testen wordt gratis voor grenspendelaars Nederland-Duitsland

Nederlanders en Duitsers die zeer regelmatig de grens passeren vanwege werk, school of sociale contacten kunnen vanaf vrijdag gratis een coronasneltest laten doen. De verplichte sneltest die Duitsland sinds begin deze week van grenspendelaars eist kost tussen de 75 en 90 euro en is maar beperkt geldig. Een gezin met middelbare scholieren die aan de andere kant van de grens naar school gaan was daardoor honderden euro’s per week kwijt. Daarom hebben de overheden aan weerszijden van de grens ingegrepen, zegt burgemeester Anton Stapelkamp van grensgemeente Aalten in de Achterhoek.

Duitsland heeft Nederland aangemerkt als hoog-risicogebied voor coronabesmettingen. Nederlanders en mensen die uit Nederland komen, moeten in Duitsland een recente negatieve sneltest kunnen laten zien. In sommige plaatsen die echt op de Nederlands-Duitse grens liggen leidt dat tot bijzondere problemen. In het dorp Dinxperlo (gemeente Aalten) loopt de grens precies door een straat. Nederlanders kunnen een fikse boete krijgen als ze naar de overkant van de straat in Suderwick gaan of daar uit de auto stappen. Daarom wordt volgens Stapelkamp nu druk gezocht naar een algemene uitzondering van de beperkingen voor dit grensdorp, dat aan de Duitse zijde negenhonderd Nederlandse inwoners telt.

13.40 - Geen test- en quarantaineverplichting meer voor Portugal

Mensen die met het vliegtuig vanuit Portugal naar Nederland komen hoeven vanaf vrijdag geen negatieve coronatest te laten zien en ze hoeven niet meer verplicht in quarantaine. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken op de website. Voor het reizen naar Portugal geldt nog wel een testverplichting.

De versoepeling in de reismaatregelen geldt voor het vasteland van Portugal en voor de Azoren. Voor mensen die van het eiland Madeira komen gelden nog wel een testverplichting en de verplichte tien dagen in quarantaine.

Het reisadvies van het ministerie blijft ongewijzigd: ga alleen naar het buitenland, ook Portugal, als dat echt noodzakelijk is. Vanwege het dalende aantal nieuwe coronabesmettingen in Portugal zijn de reismaatregelen iets versoepeld. Tussen Portugal en buurland Spanje is beperkt verkeer mogelijk.

12.00 - Acht meldingen van trombose en laag aantal bloedplaatjes

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot nu toe acht meldingen van zeldzame, gevaarlijke bijwerkingen die kunnen optreden na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat om vrouwen tussen de 23 en 65 jaar. Zij kregen de bijwerking van vorming van bloedstolsels (trombose) in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes.

Volgens het centrum hadden vier patiënten uitgebreide longembolieën. Eén is overleden en één had ook een hersenbloeding. Een andere patiënte had een uitgebreide trombose van de buikaderen. Eén patiënte ontwikkelde bloedpropjes in de slagaders in de benen. Twee patiënten ontwikkelden een zogeheten sinustrombose. Dat is een ernstige en zeldzame vorm van trombose.

De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na vaccinatie.

Volgens Lareb hebben tot nu toe ongeveer 400.000 mensen het AstraZeneca-vaccin gekregen. „Het aantal meldingen zegt niet hoe vaak het voorkomt. Nu iedereen hier op let, zal deze bijwerking meestal wel gemeld worden. Maar het is niet zeker dat alles gemeld wordt, en niet alles wat gemeld wordt is daadwerkelijk een bijwerking”, stelt het het bijwerkingencentrum.

Lareb geeft ook aan dat mensen die het vaccin hebben gekregen, contact moeten opnemen met de huisarts als ze bepaalde klachten krijgen. Het gaat om klachten die zich na drie of meer dagen na de vaccinatie voordoen. Het gaat onder meer om kortademigheid, pijn op de borst of in de buik, een dik, rood en pijnlijk been of arm, zware hoofdpijn, meerdere kleine blauwe plekken, of bloedblaren onder de huid.

11.47 - ’Plannen versoepeling opvallend, ziekenhuizen op omvallen’

Arts-microbioloog en OMT-lid Marc Bonten is huiverig voor de versoepelingen die het kabinet volgens Haagse bronnen in petto heeft voor over twee weken. Zeker in combinatie met de honderden evenementen die het kabinet wil toestaan voor mensen die zich laten testen op het coronavirus. Bonten noemde het op Radio 1 „opvallend” dat meerdere versoepelingen worden voorgesteld „terwijl de ziekenhuizen op omvallen staan.”

„De situatie in de ziekenhuizen is op dit moment echt erg. Het is heel druk”, aldus Bonten. Volgens ingewijden wil het kabinet vanaf 21 april de terrassen heropenen en de avondklok opheffen. Tegelijkertijd zijn vanaf deze maand weer tal van evenementen mogelijk. Die zijn over het algemeen wel kleinschalig en bezoekers moeten vooraf een test doen.

Toch is Bonten er niet gerust op. „We hebben de ziekenhuizen niet binnen twee weken leeg”, zei hij. „En 20 procent van het verplegend personeel zit ziek thuis. Dus dan zijn dit wel botsende belangen.”

Het Outbreak Management Team (OMT) gaat de plannen voor versoepelingen bestuderen en daar advies over uitbrengen. Pas daarna neemt het kabinet een definitief besluit.

Andere prominenten uit de zorg hebben zich positiever uitgelaten over de proefevenementen en de mogelijke openstelling van terrassen. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zei dinsdag dat het heropenen van terrassen „verstandig beleid” is als dat leidt tot een betere naleving van de coronamaatregelen, zoals burgemeesters van de grote steden hebben gezegd.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging Intensive Care (NVIC) Diederik Gommers gaf aan dat hij proefevenementen goed vindt, mits die niet leiden tot verhoogde coronarisico’s. „En alle maatregelen moeten worden gehandhaafd.”

11.25 - Artis start maandag kaartverkoop voor proefopening

Artis opent in het weekend van 16, 17 en 18 april de poorten. De Amsterdamse dierentuin doet mee met het programma Testen voor toegang, een proef met het weer beperkt toelaten van publiek op locaties en bij evenementen. Vanaf maandagochtend 10.00 uur kunnen bezoekers een starttijd reserveren.

Artis doet mee aan de proefopening, die ook geldt voor veel andere attracties en evenementen. Dagelijks mogen er 5000 bezoekers naar de dierentuin, werd woensdag bekend. Ook andere grote dierenparken zoals Blijdorp mogen tussen de 2000 en 4000 bezoekers per dag toelaten.

Artis treft nu alle voorbereidingen die nodig zijn voor de driedaagse opening. De dierentuin heeft veel last van de financiële gevolgen van de coronacrisis door de langdurige sluiting. Met de landelijke steuncampagne #vergeetARTISniet, die eind januari begon, werd eerder ruim 1,3 miljoen euro opgehaald. Daarmee is het dierenpark nog niet uit de financiële zorgen. Artis verwacht de komende jaren een tekort van 21 miljoen euro.

6.35 - Kabinet hakt knoop door over prikken met AstraZeneca

De Gezondheidsraad komt waarschijnlijk in de loop van donderdagavond met een advies over het coronavaccin van AstraZeneca. Dat vaccin wordt voorlopig niet toegediend aan mensen die jonger dan 60 jaar zijn, vanwege mogelijke bijwerkingen.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid had woensdag om het spoedadvies gevraagd. Zodra het advies klaar is, wil hij een knoop over het vaccin doorhakken.

De Europese vaccinwaakhond, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), stelde woensdag vast dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een zeldzame en gevaarlijke combinatie van klachten. Enkele tientallen mensen in Europa hebben zowel bloedstolsels (trombose) als een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) gekregen na een prik van AstraZeneca.

In Nederland zijn ook enkele meldingen bekend. Een vrouw is overleden na een inenting. Het EMA vindt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, omdat de kans aan het coronavirus te overlijden aanzienlijk groter is dan de kans door een bijwerking dood te gaan.

6.30 - FNV bespreekt fonds voor zorgmedewerkers met Covid met minister

De FNV praat donderdag met zorgminister Tamara van Ark over een fonds van de overheid voor zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt met het coronavirus en daar ook financiële schade van ondervinden. De bond wil een tegemoetkoming in de kosten die tijdens het eerste en tweede ziektejaar zijn gemaakt én voor eventuele arbeidsongeschiktheid.

„De overheid is nalatig geweest en wij vinden dat zij nu met een vangnet moet komen voor de zorgmedewerkers die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben gepakt. Zij zijn met gevaar voor eigen leven doorgegaan en ondervinden daar nu ook nog eens financiële schade van. Als zij bijvoorbeeld een jaar ziek zijn als gevolg van corona, moeten zij vaak 30 procent van hun loon inleveren”, zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de vakbond FNV.

Er is al wel een ander fonds voor gedupeerde zorgmedewerkers, de stichting Zorg na Werken in Coronazorg (ZWiC). De overheid heeft aan dit particuliere fonds bijgedragen, maar de FNV vindt dat niet genoeg. De FNV wil ook vergoedingen voor veel meer kosten, zoals bijvoorbeeld het kwijtraken van het eigen risico.