LIVE | Kabinet hakt knoop door over prikken met AstraZeneca

Carrière

’Baas moet meer rekening houden met vrouw in de overgang’

Veel werkgevers in Nederland hebben nog geen beleid als het gaat om overgangsklachten van vrouwelijk personeel, constateert vakbond FNV op basis van een peiling bij honderden mensen uit de eigen achterban. Volgens FNV-bestuurslid Judy Hoffer is dat „raar” en is er meer aandacht nodig voor het thema....