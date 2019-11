Veel tieners in ’dodentruck’ Engeland

De lichamen van de migranten zijn op 23 oktober aangetroffen in Grays, ten oosten van Londen. De politie heeft nu de identiteit van de slachtoffers bekendgemaakt. Het gaat om 31 mannen en acht vrouwen van 15 tot 44 jaar oud. De meeste slachtoffers komen volgens de autoriteiten uit de Vietnamese provincie Nghệ An.

Een van de slachtoffers was de 18-jarige Hoang Van Tiep. Hij werkte eerder in Frankrijk als afwasser, maar wilde doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk. De tiener vroeg zijn familie op 21 oktober om 13.000 dollar (bijna 12.000 euro) om mensensmokkelaars te betalen. Dat was de laatste keer dat ze van hem hoorden.

