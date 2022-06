Aanrijding touringcar en auto bij Hoogeveen: vrouw bekneld

Meerdere hulpdiensten zijn ingeschakeld vanwege het ongeval. De weg is afgesloten. De bestuurster van de auto zit bekneld, de brandweer probeert haar te bevrijden. In de bus zaten ongeveer 45 passagiers, van wie een aantal lichtgewond raakten. De gemeente Hoogeveen regelde vervangend vervoer voor deze mensen.

Op beelden is te zien dat de touringcar dwars op de weg staat en deels in een weiland. Bij de aanrijding lijkt het motorblok van de auto uit het voertuig te zijn geslingerd. Het blok ligt een tiental meters vanaf de weg in het weiland.

Later meer.