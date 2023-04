Boze televisiekijkers willen verhaal halen bij zorgboerderij in Wedde

Zij wilden er verhaal halen voor de misstanden bij zorgboerderij Aurora Borealis, de rechtsvoorganger van Persoonlijke Zorg Westerwolde. Deze werden zondagavond uitvoerig belicht kwamen in het SBS6-programma Undercover in Nederland.

„Een aantal personen heeft het terrein van de zorgboerderij betreden”, zegt politiewoordvoerder Thijs Damstra. „Collega’s, die ter plaatse zijn gegaan, hebben iedereen verzocht te vertrekken. Dat is ook gebeurd.”

Volgens Damstra zijn de ongenode gasten niet fysiek geworden en is niets vernield. „Er zijn ook geen aanhoudingen verricht.”

De opnames voor het programma Undercover in Nederland werden in het najaar van 2022 gemaakt. De zorgboerderij is inmiddels in andere handen over gegaan.