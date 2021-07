Meer dan honderd graven vernield op begraafplaats ’s-Gravenzande: ’Ongelofelijk triest’

Agenten kregen in die nacht een melding, maar eenmaal aangekomen op de begraafplaats troffen zij niemand aan. Er wordt nu onderzoek gedaan naar hoe groot de schade in totaal is. Om een beter beeld daarvan te krijgen, heeft de politie een helikopter ingezet, aldus Omroep West.

De vandalen trokken bloemen uit hun potten en gooiden die over het pad. Speelgoedauto’s die bij kindergraven lagen, zijn ook achteloos weggegooid. Ook ligt er overal glas van kapotgeslagen windlichtjes.

,,Ongelofelijk triest dat mensen dit doen’’, reageerde de Westlandse burgemeester Bouke Arends op Twitter.

Het motief voor de vernielingen is nog onduidelijk. De begraafplaats gaat namens de nabestaanden aangifte doen van de grafschennis.