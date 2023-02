Monteur zwaargewond door stroomstoot laadpaal in Maastricht

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Orange Media

MAASTRICHT - Een monteur is woensdag zwaargewond geraakt door een stroomstoot van een laadpaal in Maastricht. De monteur is met brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis in de Limburgse hoofdstad, liet een woordvoerder van de Arbeidsinspectie weten.