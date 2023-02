Monteur zwaargewond na stroomstoot door ontploffing bij laadpaal Maastricht

Even na elven werden de hulpdiensten opgeroepen voor een bedrijfsongeval op het terrein van HelloFresh aan de Sleperweg op bedrijventerrein Beatrixhaven in Maastricht. Ter plaatse bleek dat iemand bij werkzaamheden aan een laadpaal een stroomstoot had gekregen. De persoon in kwestie liep ernstige brandwonden op en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

„Het ongeval is gebeurd bij werkzaamheden aan de paal. Er is een ontploffing geweest”, zegt een woordvoerder van de arbeidsinspectie. Het zou gaan om een monteur die de kabel van een bestelbusje in een laadpaal stak.

Het onderzoek van de arbeidsinspectie loopt nog. Bij de woordvoerder zijn geen vergelijkbare voorvallen bekend. In Assendelft raakte in 2021 een man gewond bij graafwerkzaamheden rond een laadpaal.