Grote zoekactie naar gehandicapte Hebe (10 jaar), die is verdwenen met haar begeleidster

Het meisje is gehandicapt en heeft zorg nodig, zo meldt de politie. „Het is nog volkomen onduidelijk wat er is gebeurd en waar het tweetal is.”

Hebe verdween met haar begeleidster in een zwarte Kia Picanto met kenteken PR425K en werd voor het laatst gezien bij de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Ze zijn daarna in onbekende richting vertrokken. Het meisje draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok. Ze heeft scoliose en loopt wankel, met haar voeten naar buiten.

Er wordt ook gezocht door het leger. Zo worden er drie Apache helikopters ingezet tijdens de zoekactie. De vrijwilligers zijn ’s middags gevraagd om te stoppen met zoeken en de speurtocht over te laten aan de politie en het leger. Die zijn begonnen met zoeken in het gebied tussen Raamsdonksveer en Vianen. Er wordt ook met warmtecamera’s gezocht.

Ook bij Waspik wordt dinsdagmiddag door de politie gezocht omdat er aanwijzingen zijn dat het tweetal daar is geweest. „Dat doen we in samenwerking met leden van het Veteran Search Team die hierin gespecialiseerd zijn en hiervoor zijn opgeleid. Samen brengen we alle zoeklocaties en resultaten in beeld.”

Begeleidster

De moeder van Hebe heeft via Facebook ook de identiteit van de vermiste begeleidster genoemd. Het gaat om een vrouw van 26 jaar oud met blond, halflang haar en blauwe ogen. Maandagavond werd via Burgernet rond 21.30 uur al gevraagd uit te kijken naar de vrouw en het meisje. De politie wilde de identiteit van de begeleidster niet officieel vrijgeven. Zij wordt overigens niet als verdachte gezien.

Zoekacties

De recherche is drukdoende om het vermiste tweetal terug te vinden. Daarvoor wordt van alles, zowel tactisch als technisch, uit de kast gehaald. „We laten niet altijd het achterste van ons tong zien over wat we doen, maar we zullen er alles aan doen om dit tweetal thuis te krijgen”, zegt een politiewoordvoerder. De politie onderzoekt onder meer alle wegen en waterwegen op en rond de route van Raamsdonksveer naar Vught. „Daar is ook een politiehelikopter bij ingezet, maar helaas nog zonder resultaat. Uiteindelijk is het ook de vraag of die route wel gereden is.” Ook wordt gezocht naar de auto waarin zij zijn vertrokken.

Vrijwilligersorganisatie Search and Rescue Nederland (SAR) zoekt ook naar het meisje. Een woordvoerder laat weten dat de vrijwilligers in eerste instantie zochten tussen Vught en Raamsdonksveer. „We moeten snel acteren. Als ze van de weg zijn geraakt, is er een kleine kans dat ze nog leven.” Ook op snelwegen en binnenwegen wordt naar de twee uitgekeken. „We lopen en gaan op pad met quads en auto’s. Ook gaan er drones vliegen.” De woordvoerder vraagt mensen in de omgeving alert te zijn op sporen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat mogelijk ook het Veteranen Search Team wordt ingezet. De politie heeft contact met de vrijwilligersorganisatie. Er hebben afgelopen nacht tussen de 600 en 800 vrijwilligers gezocht.

De begeleidster en het meisje zijn maandag aan het eind van de middag vertrokken vanaf ’t Overstapje. Dit is een orthopedagogisch dagcentrum aan de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer. Vooralsnog houdt de politie alle opties open over wat er zou kunnen zijn gebeurd met Hebe en haar begeleidster. Ook is nog niet duidelijk of de begeleidster een actieve rol heeft in de vermissing van het meisje. „Dat zal uit verder onderzoek moeten blijken, op dit moment is ze nog vermist.”

’We zijn in shock’

De moeder van het meisje heeft in een bericht op Facebook geschreven dat de begeleidster het meisje thuis zou brengen. „Wij zijn in shock”, aldus de vrouw.

De familie van Hebe wordt overstelpt met vragen, vooral over het helpen met zoeken. Daarom heeft de familie een woordvoerster aangewezen. Die laat weten nu niet te willen reageren. „De recherche is bezig met onderzoek en ik kan geen enkel antwoord geven op vragen tot er meer duidelijkheid is.”

Ook bij Stichting Prisma, waar ’t Overstapje onderdeel van uitmaakt, is de schrik groot. „Wij maken ons net als iedereen enorme zorgen en wij hopen op een goede afloop. We gaan nu kijken welke acties worden uitgezet en of wij ergens bij kunnen ondersteunen”, aldus een woordvoerder van Stichting Prisma.