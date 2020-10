Hond waarschuwt baasje voor inbrekers: ’Prettige dierendag!’

Ze werd namelijk wakker doordat haar hond aan het grommen was. „Dit was niet normaal gedrag en ze besloot toch even beneden te checken. Al gauw kwam ze erachter dat er iemand in haar woning was geweest en haar tas had gestolen.”

Naast bankpassen en autosleutels zaten er in de tas ook spullen van dierbaren die waren overleden. Nadat ze 112 had gebeld, konden de drie dieven snel opgespoord worden. „De gestolen spullen zijn bijna allemaal teruggevonden.”

De politie Harderwijk zet Frodo op Instagram in het zonnetje. „De verdachten worden zo dadelijk gehoord en dan is het Openbaar Ministerie aan zet. Allemaal dankzij die kleine alerte Frodo. Prettige dierendag kleine grote vriend.”